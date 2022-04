Roma, incidente per 22enne, cosa è successo

Poteva essere un dramma un incidente stradale andato in scena in pieno centro a Roma. Un ragazzo di 22 anni alla guida di una Alfa Romeo Giulia, ha sbandato per cause al vaglio degli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale, prendendo in pieno tre adolescenti che, alle 4 del mattino, erano davanti un locale in via Quattro Novembre, a pochi passi da piazza Venezia.

Lì non sono presenti le strisce pedonali. Il conducente, si è fermato a prestare i primi soccorsi con i feriti aiutati anche da chi era ancora nel locale. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze. I tre giovani investiti, due maschi e una quindicenne, sono stati portati in ospedale. Due al Bambino Gesù e il più grave dei tre feriti, in codice rosso al policlinico Umberto I. Nessuno dei tre, fortunatamente, è in pericolo di vita.

Gli agenti della polizia locale di Roma capitale sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Non è escluso che il 22enne alla guida, portato all’ospedale Santo Spirito con qualche ferita lieve, possa aver avuto un colpo di sonno o possa essere stato distratto dal cellulare. Come da prassi, il ragazzo è stato anche sottoposto ai test di alcol e droga i cui esami sono attesi nelle prossime ore.