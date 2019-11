Roma, incidente stradale: morta 47enne, grave figlia di 14 anni

Incidente mortale questa mattina a Roma, zona Romanina. Nello scontro avvenuto tra una Yaris e una Matiz alle 7.20 in via Eugenio Florian incrocio con via del Ponte delle Sette Miglia è deceduta una donna di 47 anni. A bordo della Matiz c’era anche la figlia di 14 anni trasportata in codice rosso all’ospedale Pertini. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente in cui le due automobili si sono scontrate frontalmente e di lato. Sul posto per i rilievi il gruppo Tuscolano della Polizia locale di Roma Capitale.