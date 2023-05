Roma, incidente stradale, nuova tragedia

Una donna romena di 54 anni è stata tragicamente investita da un’auto a Ponte Mammolo, precisamente all’incrocio tra via Cassino e via Tiburtina, nelle vicinanze della stazione degli autobus. La vittima aveva accanto a sé un carrello per la spesa al momento dell’incidente.

Il conducente dell’auto, un giovane di 20 anni al volante di una Volkswagen Polo, si è fermato immediatamente per prestare soccorso. Gli agenti del gruppo Tiburtino sono intervenuti per indagare sulla dinamica dell’incidente, verificando se la donna fosse sulle strisce pedonali e cercando possibili telecamere nella zona che potrebbero fornire ulteriori dettagli.

Il conducente è stato sottoposto ai test per alcol e droga, mentre l’auto è stata sequestrata come procedura standard. Il corpo della vittima è stato portato in ospedale a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Questo incidente a Ponte Mammolo è stato il secondo incidente mortale nella stessa giornata, dopo quello avvenuto ad Acilia, dove una donna romena di 57 anni ha perso la vita.