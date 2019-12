Roma, incidente su viale dei Romagnoli: morto 44enne

Incidente mortale su viale dei Romagnoli altezza via Cardinal Cybo in direzione Ostia. Secondo quanto riferito un uomo di 44 anni al volante di una Nissan Micra ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada in un giardino in zona Ostia Antica. Il corpo del 44enne è stato trovato questa mattina alle 8.20 circa. Al momento non si esclude che l’automobilista possa aver avuto un malore. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Mare. E’ stata temporaneamente chiusa via Cardinal Cybo, tra via della Gente Salinatoria e viale dei Romagnoli.