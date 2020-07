Roma, incidente sul Raccordo: scontro tra moto e auto, morto motociclista

Incidente mortale questa mattina a Roma, sul Grande Raccordo Anulare, tra Tiburtina e Casilina. Uno scontro tra una moto e un’automobile ha portato alla morte di un motociclista, stroncato dall’impatto ancora prima di raggiungere l’ospedale.

Immediato l’intervento dei soccorsi, che non hanno però potuto far nulla per salvare la vita dell’uomo. La carreggiata esterna all’altezza del km 30,000 era stata chiusa per facilitare l’intervento dei soccorritori, ora è stata riaperta al traffico

Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente mortale: sul posto Anas e Polizia Stradale.

Notizia in aggiornamento.