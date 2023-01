Roma, incidente sulla A24. Sinistro sulla corsia di sorpasso della tangenziale, un ferito. Due le vetture coinvolte e traffico rallentato in direzione Centro.

E’ accaduto sul tratto urbano dell’A24, all’altezza dell’uscita di via di Portonaccio, direzione tangenziale Est: uno dei conducenti rimasto lievemente ferito ed accompagnato in ospedale per accertamenti. Il sinistro intorno alle 9:00 di mercoledì 11 gennaio. Sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale con la polizia locale di Roma Capitale in ausilio per la gestione della viabilità.