Roma, incidente tra biciclette: un morto

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Roma, intorno alle 16, dove un ciclista è morto in seguito a un incidente avvenuto sulla pista ciclabile del quartiere della Vittoria, quartiere Prati. Secondo quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto tra due biciclette che percorrevano entrambe la pista in direzione piazza Monte Grappa. Dopo lo scontro il ciclista, di cui non si conosce ancora l’identità ma sulla sessantina d’anni che indossava casco e tuta protettiva, sarebbe caduto sbattendo la testa su un veicolo regolarmente parcheggiato.

“Siamo pronti a denunciare il Comune per concorso in omicidio colposo – ha fatto sapere il Codacons – qualora dovessero emergere cause riconducibili allo stato della pista ciclabile teatro del decesso”.

