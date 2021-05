Corse sospese il 1° giugno per bus, metro e tram a causa di una protesta nazionale di 24 ore per la rete Atac e Roma Tpl.

Roma, indetto sciopero nazionale di 24 ore per Atac e Roma Tpl

Per la giornata di domani martedì 1° giugno è stato indetto uno sciopero a Roma. Corse sospese per bus, metro e tram a causa di una protesta nazionale di 24 ore per la rete Atac e Roma Tpl organizzata da Filt Cgil – Fit Cisl – Uil Trasporti – Faisa Cisal e Ugl Fna.

Si protesta per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto da più di tre anni, ma questo porterà non pochi disagi a chi quotidianamente si muove con questi mezzi.

Garantite le fasce fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Non saranno invece garantiti i servizi interni alle strutture, come biglietterie, scale mobili o ascensori. I parcheggi resteranno aperti e il servizio delle biglietterie on-line continuerà a funzionare regolarmente.

Nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno non sarà assicurato il servizio delle linee bus notturne, ma riprenderà correttamente nella notte tra il primo e il 2 giugno.