Roma, infortunio gravissimo per l’ex Perotti: “Fermo otto mesi”

Tre gol in quattro partite, l’avventura di Diego Perotti al Fenerbahce sembrava iniziata nel migliore dei modi. Sembrava, appunto, perché l’ex Roma rischia addirittura di finire in anticipo la sua avventura in Turchia. Colpa di un infortunio, gravissimo, subito nella sfida con il Besiktas lo scorso 29 novembre.

A raccontare il complicato momento dell’argentino ci ha pensato il direttore sportivo del club turco, Emre Belozoglu: “Diego ha riportato una rottura quasi totale del legamento del ginocchio e ha bisogno di un intervento chirurgico. Dovremo sederci faccia a faccia e prendere una decisione sia con lui che con il suo manager. Attualmente ci sono otto casi nel mondo di problemi come il suo e sette sono vittime di incidenti stradali”.

Continua l’ex Inter, ora dirigente: “Questa è la prima volta che si vede in un atleta. In caso di operazione, sarà indisponibile per un periodo variabile ma che può arrivare fino a otto mesi. Decideremo insieme allo staff medico se fare l’intervento o meno. Grazie all’accordo che abbiamo fatto, non avrà un peso finanziario sulle nostre casse”.

Le parole di Emre fanno pensare ad una possibile fine anticipata del rapporto tra Perotti e Fenerbahce. L’argentino nel corso della sua carriera ha sempre dovuto fare i conti con gli infortuni, quello subito quest’anno, però, è il peggiore che abbia mai dovuto sopportare. Un duro colpo per la carriera dell’ex Roma.