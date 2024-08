Roma, infortunio per Le Fee: quanto starà fermo

Brutte notizie per la Roma. Le Fee ha subito un infortunio muscolare negli ultimi minuti della partita contro l’Empoli, lasciando Daniele De Rossi. Questo problema costringerà il centrocampista a uno stop di almeno 2-3 settimane.

L’assenza di Le Fee è sicura per la partita contro la Juventus, e lo staff medico non ha intenzione di accelerare il suo ritorno, preferendo aspettare fino alla fine della sosta per evitare complicazioni. L’obiettivo di recupero è fissato per la gara interna contro l’Udinese, programmata per il 22 settembre.

Di conseguenza, De Rossi dovrà fare i conti con una rosa limitata a centrocampo per la partita contro i bianconeri. È probabile che scelga di schierare Pellegrini insieme a Cristante e Paredes. Bove rimane l’unica riserva che potrebbe entrare a partita in corso e fornire supporto in mezzo al campo.

In conferenza stampa Daniele De Rossi, dopo la sconfitta con l’Empoli, ha dichiarato: “Come sto? Non sono provato per la prestazione o per il risultato, sono dispiaciuto. Non ci attacchiamo a fortuna e fallo, domattina sarò meno triste, depresso, avrò meno sensazioni negative che hanno tutti gli allenatori quando perdono”.

E ancora: “Poche ammonizioni? Primo tempo dovevamo fare qualche fallo in più, secondo tempo abbiamo avuto una reazione di grande intensità, il 2-0 ci avrebbe ammazzato, ma invece la reazione dei giocatori è stato positivo”.

Ha aggiunto: “Centrocampo siamo messi bene come numeri, vediamo quelli che succederà. Tutti gli allenatori hanno bisogno di qualcosa, ogni squadra ha bisogno di vendere e comprare, avevamo le idee chiare, ora ci siamo resettati e ripartiamo. Avrei bisogno di tanti giocatori fisici, nasco calciatore di un certo tipo, mi piacciono tanti giocatori fisici perché penso che il calcio vada in quella direzione”.