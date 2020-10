Roma, infortunio Smalling: possibili tempi di recupero

Brutte notizie per la Roma: Chris Smalling ha subito un infortunio: il difensore inglese ha riportato una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Lavorerà in modo individuale nell’allenamento di oggi, il club non vuole forzare il suo rientro.

Le condizioni di Smalling verranno valutate giorno per giorno. Difficile comunque al momento una convocazione per la prossima sfida di campionato contro il Benevento. Non sembra comunque un infortunio in grado di pregiudicare l’inizio di stagione dell’inglese. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni.

Smalling non potrà quindi bagnare il suo ritorno a Roma con l’esordio in campo dal primo minuto. Ha fatto di tutto per riabbracciare i colori giallorossi, si è sentito parte della famiglia Roma fin dal suo arrivo. Per questo il club ha fatto di tutto per convincere il Manchester United a cederlo. Missione compita: ma per il ritorno in campo dovrà aspettare ancora un po’.