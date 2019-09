Roma, infortunio Zappacosta: i tempi di recupero

“Sono molto dispiaciuto per non aver avuto la possibilità, dopo così tanto tempo, di GIOCARE! E di farlo specialmente in una partita così importante e sentita per una città intera, il Derby. Spero non sia nulla di preoccupante perché ho tanta voglia di tornare in campo”.

Aveva commentato così Davide Zappacosta l’assenza forzata nel derby di Roma a causa di un infortunio accusato durante il riscaldamento. L’esterno della Roma proveniente dal Chelsea era stato scelto da Fonseca per partire dal primo minuto contro la Lazio. Il problema accusato gli ha però impedito di prendere parte alla gara.

Infortunio Zappacosta, i tempi di recupero

Gli esami effettuati oggi da Zappacosta hanno evidenziato una lesione di secondo grado al soleo. Un problema fastidioso che costringerà l’esterno a stare fuori tra le tre e le quattro settimane. Un mese di stop quindi per Zappacosta, che avrò per sua fortuna a disposizione anche la sosta per le nazionali per rimettersi in forma il prima possibile.