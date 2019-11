Roma, infreddolito e disorientato sotto la pioggia sul Gra: cane salvato da poliziotti

Vagava sul Gra sotto la pioggia, infreddolito e disorientato: cane soccorso dagli agenti della Polizia di Stato. E’ stato notato ieri intorno alle 13 da una pattuglia della Polizia Stradale in servizio di vigilanza sul Grande Raccordo Anulare.

Un cane bianco, di grossa taglia, camminava tra la prima corsia di marcia e quella di emergenza mettendo in pericolo la propria incolumità e quella degli automobilisti. E così, sotto la pioggia battente, i poliziotti hanno soccorso il povero animale accompagnandolo poco più avanti all’interno dell’area di servizio di Settebagni. Da lì, dopo averlo asciugato e rifocillato, hanno telefonato alla sala operativa della Polizia Stradale per l’invio sul posto di un medico veterinario al quale è stato affidato per gli ulteriori accertamenti sulla sua provenienza.