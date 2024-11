Roma, inizia il Ranieri ter: il nuovo allenatore si presenta in conferenza stampa

(Adnkronos) –

Inizia ufficialmente il Ranieri ter. L’allenatore testaccino torna per la terza volta sulla panchina della Roma e oggi, venerdì 15 novembre, si presenterà in conferenza stampa alle 13, con diretta sui canali ufficiali giallorossi. Nel pomeriggio di ieri invece Sir Claudio ha diretto il suo primo allenamento a Trigoria e conosciuto la squadra, pur dovendo fare a me dei giocatori partiti con le rispettive Nazionali.

Ranieri, che lo scorso anno aveva annunciato il ritiro, ha firmato un contratto fino al prossimo giugno, con la Roma che, sui propri canali ufficiali, ha comunicato che “al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulente della Proprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione”.