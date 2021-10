Roma, inizia la manifestazione al Circo Massimo

Alle 16 il Circo Massimo è iniziata la seconda manifestazione ‘No Green pass’ della Capitale. Sul palco allestito per l’occasione si sono alternati, tra gli altri, le Sentinelle della Costituzione e i promotori dell’evento l’avvocato Edoardo Polacco e il medico Pasquale Bacco.

La manifestazione si è aperta con alcuni momenti di tensione tra i manifestanti e i giornalisti presenti, ma nessun incidente. Poco prima un giovane ragazzo aveva fatto il suo ingresso, cassa in spalla, con Bella ciao a tutto volume. L’area del Circo Massimo, presidiata da almeno 200 agenti, era accessibile solo a piedi.

Tre ore di corteo, dalle 16 alle 19, nel giorno in cui in Italia scattava l’obbligo di Green pass per i lavoratori pubblici e privati. La manifestazione del Circo Massimo è stata blindata per evitare quanto visto sabato scorso, quando le vie del centro di Roma si sono trasformate nel teatro di una guerriglia urbana.

Per l’occasione sono stati impiegati almeno 3mila uomini delle forze dell’ordine, che hanno sorvegliato sedi istituzionali, strade, ferrovie e fabbriche. Questa mattina alcuni manifestanti hanno tentato di bloccare il traffico in via Labicana, ma sono stati fermati dagli agenti presenti. Il centro di Roma è stato quasi inaccessibile per tutto il pomeriggio: oltre alla manifestazione ‘No green pass’, i candidati sindaco Michetti e Gualtieri hanno convocato i rispettivi comizi finali a Campo de’ Fiori e Piazza del Popolo.