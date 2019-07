Roma, interesse per Seri: le parole dell’agente

Oggi è stato il primo giorno di ritiro per la Roma, che per la prima volta si è ritrovata a Trigoria, quartier generale del ritiro giallorosso. Nessun viaggio lontano o meta esotica, Fonseca ha scelto casa per preparare al meglio la prossima stagione. Tra infortuni e giocatori in partenza la rosa a disposizione dell’allenatore portoghese è limitata.

Bianda e Marcano sono al passo d’addio, Manolas ha già salutato la Capitale, per questo la Roma è alla ricerca di un difensore affidabile. In questo senso la società giallorossa sta sondando il terreno per Jean Micheal Seri, nell’ultima stagione al Fulham.

Serti, le parole dell’agente

A confermare l’interesse dei giallorossi per il difensore ivoriano ci ha pensato anche il suo agente Franklin Mala ai microfoni di Teleradiostereo: “Abbiamo parlato con la Roma due settimane fa. Vedremo come si evolve la situazione. A Jean Micheal piacerebbe giocare in Serie A e la Roma è un ottimo club”, ha dichiarato l’agente.