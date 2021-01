Roma, interviene in rissa tra giovani armato di pistola: arrestato

Roma: interviene in una rissa tra giovani armato di pistola, arrestato 28enne. È intervenuto, armato di pistola, in soccorso dei suoi compagni impegnati in una rissa con un altro gruppo di uomini, ma è finito arrestato per rissa, porto abusivo di armi da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale.

Il protagonista è un 28enne che ieri sera alla 8, a bordo della sua auto, è arrivato in piazzale delle Gardenie a Roma dove alcuni suoi amici si stavano picchiando con altri giovani. L’arma, con cui secondo alcuni il giovane avrebbe fatto fuoco, è servita a fermare lo scontro, ma il successivo arrivo degli agenti della squadra mobile, ha messo in fuga tutti. Gli agenti, però, hanno fermato il 28enne dopo un breve inseguimento arrestandolo. Si indaga per risalire gli altri protagonisti della rissa ed anche per accertare se la pistola è stata usata o meno.