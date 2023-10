Roma, investita e uccisa da un pirata della strada, preso colpevole

Ennesima tragedia stradale nella Capitale. A Largo Preneste, Roma, viene investita e uccisa da un pirata della strada. Il colpevole però è stato preso.

Lo scorso 29 settembre aveva investito e ucciso una donna filippina in Largo Preneste. Le indagini hanno portato a rintracciare un italiano, 30 anni, noto alla giustizia e irreperibile fino a queste ore quanto è stato fermato alle porte di Roma, sull’autostrada A1.

Mary Grace Catubay Duque, 42 anni, filippina, è morta dopo una grave agonia, travolta da un’auto pirata a largo Preneste era stata trasportata prima al Vannini, poi all’Umberto I, in rianimazione, in prognosi riservata etrauma cranico. La donna, receptionist in un hotel del Centro, sposata con Robin, domestico, stava andando al lavoro prima dell’impatto.