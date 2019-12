Roma, investito da furgone in via Prenestina: muore 77enne

Incidente mortale ieri sera a Roma in via Prenestina incrocio via Tor de’ Schiavi dove alle 19.20 circa un uomo italiano di 77 anni è stato investito da un furgone Fiat Ducato. Trasportato in prognosi riservata all’ospedale Pertini, l’uomo è morto dopo circa due ore dall’incidente. Alla guida del furgone un 68 enne che è risultato negativo ai test tossicologici e alcolemici eseguiti all’ospedale Vannini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Gruppo Prenestino.