Roma, Iv: “Il Centro  invaso da venditori abusivi. Pochi vigili, nessun controllo, commercio a rischio”

“Fontana di Trevi, Fori Imperiali, San Pietro: il centro di Roma, a poco più di un mese dall’inizio delle festività natalizie, è tornato a essere invaso da centinaia di venditori ambulanti abusivi.

Un fenomeno preoccupante che non si riesce a contrastare e che fa nuovamente scattare il campanello d’allarme sul tema del controllo del territorio da parte dei vigili urbani. Spesso impeccabili quando si tratta di multare il ristoratore di turno, reo di aver occupato, con il suo tavolino, 1 mq di troppo, ma decisamente meno presenti quando si tratta di arginare un fenomeno preoccupante come questo, che rischia di compromettere ulteriormente la ripartenza di un settore già in forte in difficoltà, colpito dal Covid prima e da crisi energetica e caro bollette poi”. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

“Se non si pensa velocemente a riorganizzare in modo più efficace l’attività di controllo da parte della polizia locale sul fenomeno, con azioni mirate e stanziamento di risorse specifiche, continueremo ad assistere impotenti alla sua crescita, con il moltiplicarsi di merci contraffatte in vendita ovunque e attività commerciali che operano onestamente soffocate invece dal degrado e dall’illegalità. Lavoreremo molto su questo fronte nei prossimi mesi, dando un contributo concreto in Assemblea Capitolina e nelle Commissioni competenti”, concludono i consiglieri.

