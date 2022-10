Roma, Ko sul gong col Napoli: Partita colpo su colpo, giocata alla Mourinho e poi epilogo amaro finale in Roma-Napoli termina 0-1 il match clou. «Volevo vincere nello stesso modo in cui hanno vinto loro, con un paio di tiri e un gol. Chi faceva un gol vinceva e lo hanno fatto loro ma il Napoli non meritava di vincere», dice il tecnico giallorosso, che sottolinea i tanti gialli ricevuti, la stanchezza e le poche soluzioni in panchina, ha commentato anche l’arbitraggio di Irrati: «Non voglio parlare, è un arbitro bravo ed equilibrato. È serio ma alcune cose nella partita non mi sono piaciute».