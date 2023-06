Roma, la benzina sulla ex: salvata da un passante. Aspetta la ex compagna e poi le ha getta benzina addosso per darle fuoco. A salvare la ragazza l’intervento di un passante.

E’ successo in Via di Selva Nera alla periferia nord ovest della Capitale. La vittima una giovane ucraina, in Italia da alcuni mesi, aggredita in strada, dal suo ex compagno, un connazionale di 39 anni, con il quale aveva da poco interrotto la relazione a causa di ripetuti.

E’ stato provvidenziale l’intervento di un passante che è andato in soccorso della donna.

Per l’indagato rintracciato dagli investigatori a Salerno, dove aveva trovato rifugio dopo la fuga, il pubblico ministero ha disposto il fermo di indiziato di delitto.