Roma, la conferenza di Smalling LIVE

Ieri, Kalinic, oggi Smalling. In casa Roma è tempo di presentazioni. Il difensore ex Manchester United arrivato per sostituire Manolas pronuncerà le sue prime parole da giallorosso nella conferenza stampa prevista alle 12. Un acquisto importante per la Roma, che con l’inglese si è aggiudicata un difensore esperto e vincente, in grado di trasmettere una mentalità da top club ai suoi compagni. Di seguito le seu parole.

Roma, le parole di Smalling

Inizia la conferenza stampa di Smalling:”Giocare in Serie A un giorno era uno degli obiettivi della mia carriera, in particolare come difensore. Poter abbinare i punti di forza della Premier League con la Serie A è una grande opportunità di crescita.

Se avevo parlato con Fonseca? Avevo parlato con lui prima di arrivare, mi ha spiegato cosa voleva da me e dalla squadra. Eravamo d’accordo su diversi punti. Dopo i primi allenamenti ho visto cosa vuole dalla squadra, che pressi, con difensori aggressivi rapidi a controllare lo spazio alle loro spalle. È stata una bella settimana.