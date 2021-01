Roma, la Coppa Italia per ripartire: lo chiedono anche i tifosi

La strada è stata tracciata dai tifosi, delusi ma pronti a ripartire: “Il derby un’onta da cancellare, fuori gli attributi, continuate a lottare”, hanno scritto su uno striscione affisso nella serata di ieri fuori Trigoria. Il messaggio è chiaro: la sconfitta con la Lazio ha fatto male, ma non per questo si può buttare una stagione che vede al momento la Roma al terzo posto.

Soprattutto alla vigilia di una gara importante, quella con lo Spezia, che può avvicinare la squadra di Fonseca ad uno degli obiettivi dichiarati ad inizio stagione: la vittoria della Coppa Italia. La Roma riparte da qui, nella sfida dell’Olimpico delle 21 e 15, per mettersi alle spalle la batosta subita nella stracittadina e riprendere a correre.

Non sarà facile perché lo Spezia è reduce da tre risultati utili consecutivi e perché per arrivare a sfidare la Roma agli ottavi della competizione ha superato già due turni, tra cui quello con il Bologna, non l’ultima arrivata. Per questo Fonseca ha pensato ad una rotazione degli interpreti ma senza stravolgere l’ossatura della squadra.

Mancini, Veretout e Mkitarhyan scenderanno in campo nonostante le fatiche del derby, verrà concesso invece un turno di riposo ad Edin Dzeko, uno dei più criticati dopo la sconfitta con la Lazio. Sarà costretto a vedere la partita solo da casa Nicolò Zaniolo, su cui la sfortuna pare abbia preso ad accanirsi. Dopo l’infortunio e le voci sulla sua vita privata, il fantasista è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso tramite social, con un messaggio sparito oggi dal suo profilo Instagram.