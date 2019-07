Roma, la lista dei convocati per il ritiro a Trigoria

L’appuntamento era alle 9.30, i cancelli di Trigoria si sono aperti per accogliere la rosa giallorossa che preparerà all’interno del centro sportivo la prossima stagione. Nessun viaggio oltreoceano, nessuna meta esotica: la Roma rimane a casa per lavorare senza distrazioni e soprattutto per ricompattare un gruppo che sarà richiamato a riscattare una stagione che ha diviso l’ambiente.

In estate si è aperta una nuova era romanista, priva delle colonne Totti e De Rossi. La Roma orfana delle sue bandiere dovrà respingere critiche e mugugni disputando una stagione in grado di far ricredere il più incrollabile dei detrattori

Roma, i convocati per il ritiro

Il nuovo allenatore Fonseca aspetta di avere una rosa fatta e finita, definita dopo la campagna acquisti. Le cessioni di Manolas e El Shaarawy dovranno essere colmate, intanto il neo allenatore giallorosso potrà fare affidamenti su Dzeko, al centro della trattativa di mercato con l’Inter.

Impegnati in operazioni di calciomercato anche Marcano e Bianda, assenti dal ritiro in attesa di trovare sistemazione. La società giallorossa intanto ha diramato la lista dei convocati per il ritiro iniziato oggi:

PORTIERI

Olsen

Fuzato

Mirante

Greco

DIFENSORI

Bouah

Florenzi

Spinazzola

Kolarov

Karsdorp

Capradossi

Jesus

Fazio

Santon

CENTROCAMPISTI

Nzonzi

Cristante

Gerson

Pastore

Coric

Gonalons

Riccardi

ATTACCANTI

Dzeko

Schick

Defrel

Antonucci

Under

Perotti

Kluivert