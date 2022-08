Roma, la mostra “Sediments” fino al 4 settembre

La mostra SEDIMENTS. After Memory, Victor Fotso Nyie, Muna Mussie, Las Nietas de Nonó, Christian Offman, a cura di Johanne Affricot ed Eric Otieno Sumba, in corso nel Padiglione 9a del Mattatoio, rimarrà aperta al pubblico fino al 4 settembre 2022, dal martedì alla domenica, dalle 17.00 alle 22.00 con ingresso gratuito.

L’esposizione, che fa parte della programmazione artistica di SPAZIO GRIOT ed è presentata da Azienda Speciale Palaexpo, si propone di individuare all’interno di quella che il sociologo Zygmunt Bauman ha definito “modernità liquida”, fatta di flussi e tendenze effimeri e fugaci, ciò che permane, andando controcorrente e sedimentandosi al di sotto della superficie turbolenta della quotidianità.

SEDIMENTS. After Memory interroga questa testimonianza granulare depositata seguendo quattro segni distintivi della modernità liquida: rivoluzioni ostacolate, soggettività postcoloniali, consumismo vuoto e cittadinanza precaria. La mostra mette in discussione la distinzione tra esposizioni personali e collettive, avvicinando le opere come capitoli tematici o parti di un intero, unendo trasversalmente molteplici prospettive che collegano Camerun, Eritrea, Italia, Porto Rico e Rwanda.

Giovedì 1° settembre Muna Mussie presenterà l’azione performativa di chiusura della mostra Re-Turn Bologna St., dalle ore 20.00 alle 20.30.

La programmazione artistica di SPAZIO GRIOT è promossa da Roma Culture e organizzata da Azienda Speciale Palaexpo e SPAZIO GRIOT ed ha come main sponsor GUCCI, il sostegno del Museo delle Civiltà, e si avvale della collaborazione dell’American Academy in Rome, British School at Rome, British Council e di Orbita Spellbound come sponsor tecnico.