Roma, la sfuriata di Mourinho dopo la sconfitta con l’Inter

“Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto!”. A dirlo, a giocatori, staff e collaboratori, è José Mourinho. Siamo nella pancia di San Siro, pochi minuti dopo la sconfitta della Roma nei quarti di finale contro l’Inter. Il portoghese è una furia, non risparmia nessuno.

“E poi voglio sapere perché anche contro il Milan vi siete cagati sotto 10 minuti! Tutti, nessuno escluso”, dice ancora. I giallorossi hanno visto sfuggire anche un altro obiettivo stagionale. Rimane solo l’Europa League, da raggiungere attraverso il piazzamento in campionato. Cosa non semplice, vista la concorrenza.

Il discorso di Mou, riportato dal Corriere dello Sport, si allarga a tutte le sconfitte subite con le grandi: “Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola. L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trova re le giuste motivazioni vi siete cagati sotto! (e tre, nda)”.

Poi conclude: “Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo”.