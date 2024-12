Roma, ladro seriale si fionda tra i dehors: ecco dove

Roma, ladro seriale si fionda tra i dehors: un intero territorio messo sotto scacco da un ladro che si concentra sui tavolini dei locali. Prende di mira il centro cittadino e ‘prende’ anche tutto quello che gli capita sotto mano. Negli ultimi tempi sono stati segnalati almeno altri quattro furti messi in atto da un uomo. E’ successo a Palestrina.

Palestrina, il ladro seriale si concentra sui dehors

Il ladro seriale che ruba tavoli e sedie nei dehors dei locali del Centro di Palestrina ha continuato a imperversare per mesi. Di notte, ovviamente, ma non solo. Svaligiando i dehors delle attività commerciali del centro storico di Palestrina, provincia sud della Captiale. Tuttavia la svolta è arrivata: un ultimo furto gli è stato fatale, dal momento che ha permesso alla polizia locale di rintracciarlo. L’uomo è accusato di aver messo a segno quattro furti, almeno. Da solo a quanto pare: entrava all’opera alle prime ore del mattino, asportando tavoli, sedie, poltrone fino al latte fresco poggiato fuori ai bar.

Arrivava a piedi e se ne andava allo stesso modo facendo perdere le sue tracce malgrado la presenza delle telecamere che, sebbene abbiano ripreso i suoi furti, non restituivano un’immagine precisa tanto da identificarlo. La dilagante preoccupazione dei commercianti, che per molte ragioni non potevano rimuovere ogni sera il dehors, ma altresì la ripetitività con cui si verificavano i furti nel centro storico, ha fatto si che gli uomini della polizia locale – guidati dal comandante Marco Di Bartolomeo – stringessero il cerchio contro il malvivente con appostamenti e diverse ulteriori attività che si sono concluse nelle ore scorse.

Nella mattinata di lunedì l’irruzione nell’abitazione del ladro dove è stata rinvenuta tutta la refurtiva che è stata prelevata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Il ladro è stato identificato e deferito alla magistratura, accusato di furto e ricettazione.

