Roma, lavori notturni in via Borghesiana: parte la riqualificazione stradale

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in via Borghesiana, la strada di collegamento tra via Prenestina e via Casilina, nel quadrante est di Roma. Lo comunica in una nota il Campidoglio. A coordinare gli interventi è il dipartimento Simu di Roma Capitale.

È prevista la riqualificazione dell’intera sede stradale su un tratto di circa 3 km, la pulizia di tombini e caditoie, la bonifica del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, il restyling della segnaletica orizzontale e verticale. Il costo dell’intervento è di circa un milione di euro. I lavori vengono eseguiti in orario notturno per arrecare il minor disagio possibile alla viabilità del quartiere e alle attività commerciali. Sono previste diverse fasi di cantiere con la canalizzazione del traffico su sensi di marcia alternati.