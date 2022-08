Roma, lavori via Tiburtina, altra scoperta: un ponte sul fosso di Pratolungo. Mentre il comune continua l’opera di ampliamento della strada, sotto la direzione della Soprintendenza Speciale di Roma le indagini archeologiche hanno riportato alla luce i resti di un ponte romano all’altezza dell’undicesimo chilometro, il VII miglio della strada antica.

Di epoca imperiale secondo una prima analisi, la struttura serviva per attraversare il Fosso di Pratolungo, prima dell’intersezione con l’Aniene. Una scoperta che lascia a bocca aperta anche la soprintendente speciale, Daniela Porro: “Roma ci sorprende sempre con le testimonianze della sua storia millenaria – dichiara – Il ponte appena ritrovato ci mostra i resti di una pregevole opera dell’ingegneria romana e permetterà di comprendere meglio la topografia antica della zona ed i suoi sviluppi nel corso dei secoli. Lo scavo e la conservazione del ponte non saranno comunque di ostacolo all’allargamento in corso della via Tiburtina”.