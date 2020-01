Roma -Lazio 1-1: le parole di Fonseca, Santon e Pallotta

Un derby pirotecnico e finito sull’1-1 quello tra Roma e Lazio, con una Roma in grande spolvero che, tra le altre cose, incassa anche i complimenti del tecnico biancoceleste Inzaghi. Un pareggio su cui pesa l’errore di Pau Lopez, che è finito per diventare uno dei grandi temi di analisi anche, se non soprattutto, nel post gara.

A parlare, di questo e tanto altro, sono stati tre giallorossi, in particolare. Partendo da Fonseca, per passare poi al dal terzino Santon, fino al patron Pallotta, sempre più in procinto di lasciare. Sarà stato questo il suo ultimo derby?

Fonseca: Pau Lopez? Cose che succedono. Santon: Gara dominata

Dopo la sfida contro la Lazio, Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi, ha modo di vedere più cose positive che non negative, al di là del punto preso e forse anche alla luce delle recenti problematiche della Roma, tra infortuni e KO con eliminazione in coppa Italia ad opera della Juventus.

“Avremmo meritato di vincere ma il calcio è così. Dobbiamo giocare sempre con questo coraggio e questo atteggiamento. Non abbiamo ottenuto i tre punti, ma sono orgoglioso dei ragazzi: siamo tristi per non aver vinto, ma tutti sono consapevoli che abbiamo giocato bene.”

Per il tecnico portoghese questo match è l’esempio di ciò che fa fatto. “Dobbiamo mantenere questo equilibrio, ma poi le partite vanno vinte. Le statistiche del match sono incredibili, abbiamo giocato sempre nella metà campo avversaria e creato situazioni, giocando così è più facile credere in questa squadra”.

Naturalmente, molto nel post match è stato lo spazio concesso al mancato rigore e l’errore di Pau Lopez: “La situazione non è chiara, devo analizzarla con più tempo, ma l’arbitro l’ha rivista al Var e ha deciso così. Il gol subito è una situazione infelice di Pau, che è un grande portiere. Non ci ho parlato negli spogliatoi ma può succedere, ha fatto tanto bene in altre occasioni”.

Complimenti invece per Spinazzola, Under e Kluivert: “Justin e Cengiz hanno lavorato tanto, come non avevano mai fatto. È così che li voglio, è così che deve essere, è importante per la squadra che loro possono difendere. Hanno giocato molto bene, come tutti. Under ha capito l’importanza della fase difensiva, sono molto soddisfatto, ha disputato una bellissima partita”.

Aggiornamento ore 00.12

Nel post gara del derby della Capitale si è registrata anche la presenza di Santon che è risultato essere uno dei migliori contro la Lazio. Queste le parole del terzino: “La partita l’abbiamo dominata, ma c’è il rammarico di un pareggio che per noi non ci stava perché meritavamo la vittoria. È mancata un po’ di concretezza e di fortuna, resta comunque un punto utile per il quarto posto. Quando entri in campo così aggressivo, con la marcatura preventiva, per le altre squadre diventa difficile”.

Santon ha anche difeso Pau Lopez: “Sono cose che succedono a tutti, è un calcio piazzato, lui ha fatto quello che si sentiva di fare. Abbiamo concesso un gol che si poteva evitare”.

Aggiornamento ore 3,17

Chi invece ha vissuto, molto verosimilmente il suo ultimo derby è Pallotta. “E’ un peccato aver pareggiato questa partita, sono molto orgoglioso di come ha giocato la squadra e di come ha saputo far fronte a tutti gli infortuni subiti. Sono fiero di tutti”ha detto l’attuale presidente dei giallorossi al fischio finale del derby.

Il numero uno dei capitolini sta davvero per salutare: gli uomini di Friedkin, ultimata la due diligence, pare siano prossimi alla stesura dei contratti dell’accordo preliminare.

Secondo indiscrezioni a partire da lunedì 10 febbraio, ogni giorno potrebbe essere quello della comunicazione ufficiale, come da obblighi CONSOB. Friedkin dovrebbe pagare la Roma intorno ai 550 milioni, cifra che non dovrebbe comprende i debiti e l’aumento di capitale già varato dall’assemblea degli azionisti della Roma.

aggiornamento ore 6.59