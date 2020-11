Roma, le misure per evitare affollamenti nel fine settimana: più controlli e domenica ecologica

Mentre il Lazio dovrebbe rimanere zona gialla, arrivano le nuove misure del Campidoglio a Roma per evitare assembramenti e folle di persone nel fine settimana. Più controlli delle forze dell’ordine sabato e domenica nelle vie del centro, con presidi in piazza del Popolo, piazza di Spagna, Largo Goldoni e Largo Chigi.

Quando queste zone saranno ritenute troppo affollate, gli agenti avranno il compito di redistribuire il transito e gestire il flusso dei presenti, anche attraverso megafoni e messaggi pre-registrati in cui saranno ricordati i comportamenti da seguire. Per evitare la diffusione del virus nel weekend saranno chiuse le fermate della metro Spagna e Flaminio, mentre si valuta chiusure momentanee delle stazioni in altre vie cosiddette dello shopping, come Cola di Rienzo, Giulio Cesare e Ottaviano.

No al contingentamento nei parchi o lungo il litorale romano così come a Civitavecchia e a Fiumicino, ma gli agenti saranno pronti a intervenire in caso di affollamento.

Domenica ecologica

Domenica 15 novembre la sindaca di Roma ha indetto la domenica ecologica con il blocco del traffico. Stop quindi per auto e moto all’interno della fascia verde con l’obiettivo dichiarato di “prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico” e, soprattutto, di limitare gli spostamenti delle persone.

Mario Bonito