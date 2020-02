Roma-Lecce, le formazioni ufficiali

La vittoria con il Gent non è bastata a riportare fiducia ed entusiasmo in casa Roma. I tre punti conquistati in Europa League sono stati percepiti come fatto dovuto dopo l’avvio di 2020 a dir poco zoppicante da parte dei giallorossi.

La squadra di Fonseca fatica a trovare risultati, e quando ci riesce lo fa attraverso un gioco ritenuto casuale e frammentario, lontano all’idea tattica con cui l’allenatore portoghese era arrivato a Roma, riuscendo anche a convincere nel coro delle prime settimane sulla panchina giallorossa.

Roma-Lecce, chi gioca?

Per questo per la Roma la partita con il Lecce diventa fondamentale per continuare la rincorsa al quarto posto e per riportare fiducia e serenità in un ambiente ormai logori e alla ricerca di un progetto vincente e duraturo.

Dal canto suo il Lecce vuole continuare il suo periodo positivo cercando uno sgambetto alla Roma. Fabio Liverani, ex laziale, avrà sicuramente una motivazione in più per riuscirci. Di seguito le formazioni ufficiali.

Le scelte di Fonseca e Liverani

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Deiola, Majer; Barak, Mancosu; Lapadula. All. Liverani