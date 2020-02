Roma-Lecce, probabili formazioni: c’è ancora Carles Perez?

La vittoria in Europa League contro il Gent non ha convinto ma ha almeno abituato ancora la Roma al successo. Risultato che nel 2020 è mancato ai giallorossi. I tre punti contro la squadra belga hanno rallentato le critiche ma non sono riusciti a ridare entusiasmo ad un ambiente saturo e desideroso di una svolta sul piano dei risultati e del gioco.

Schemi raffazzonati, idee confusionarie e un’identità da trovare. La Roma nel 2020 si è presentata così e la situazione stenta a migliorare nonostante l’ultimo successo in Europa League. L’occasione di un parziale riscatto arriva nella gara contro il Lecce che potrebbe rilanciare almeno in parte le ambizioni giallorosse, sbattute contro la forza dell’Atalanta.

Spazio ai giovani

Il Lecce è in salute, in trasferta va veloce, per questo la Roma deve stare attenta alla prossima gara di campionato che potrebbe presentare più di una trappola per Dzeko e compagni. Fonseca dovrà fare a meno dei soliti noti tra Zappacosta, Diawara e Zaniolo. In avanti spazio al leader Dzeko, alle sue spalle è bagarre.

L’allenatore portoghese è pronto a dare spazio ai giovani: alle spalle di Dzeko, infatti, scalpitano Kluivert e Carles Perez, il nuovo che avanza in casa giallorossa. Di seguito le probabili formazioni delle due formazioni:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Lecce (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu, Shakhov; Lapadula.