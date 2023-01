Roma, lesione 1° grado a flessore coscia destra per Spinazzola

(Adnkronos) – Lesione di primo grado al flessore della coscia destra per Leonardo Spinazzola. L’infortunio è arrivato ieri sera nel match contro il Napoli: l’esterno della Roma aveva chiesto il cambio all’intervallo a José Mourinho. Proprio contro la squadra di Spalletti, Spinazzola era rientrato titolare dopo diversi mesi: la sua ultima partita dal primo risaliva al 23 ottobre 2022 ed era il match di andata contro il Napoli. A sua volta, in quel match, il nazionale italiano rientrava da un altro infortunio muscolare al retto femorale sinistro. Nuovo stop, dunque, per Spinazzola i cui tempi di recupero andranno valutati nei prossimi giorni. L’ex della Juventus aveva subìto un grave infortunio al tendine d’Achille durante gli Europei del 2021 che gli era costato un lunghissimo periodo lontano dai campi di gioco. Nel match contro il Napoli, anche Tammy Abraham e Nemanja Matic erano usciti a causa di problemi fisici. In particolare, l’attaccante inglese aveva chiesto il cambio tenendosi il flessore della gamba destra. Tuttavia, per nessuno dei due calciatori sono previsti ulteriori esami: il che fa supporre che per nessuno dei due calciatori si tratti di un infortunio serio.