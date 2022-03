La Roma Lido è sospesa, i pendolari occupano l’Ostiense. Dalle 11.50 di oggi il servizio sulla Roma-Lido è interrotto in entrambe le direzioni per guasto tecnico e i pendolari, infuriati, hanno occupato la via Ostiense. Il problema, stando a quanto emerso, sarebbe dovuto alle sottostazioni elettriche che alimentano i treni.

Sono sette quelle sulla Roma Lido. I tecnici al lavoro per ripristinare il servizio non hanno potuto evitare il disagio ai pendolari che hanno lasciato le stazioni e raggiungere le pensiline per i bus navetta attivati, relativi alla tratta Eur Magliana-Cristoforo Colombo, in entrambe le direzioni. Navette però assenti e in ritardo, a quanto pare: tanto da scatenare la protesta dei pendolari che, dalle 13, hanno deciso di occupare la via Ostiense con pezzi di tronchi.

A dar notizia della protesta il comitato dei pendolari che aveva già diffuso le immagini come utenti in difficoltà tra ritardi e il disservizio in vari snodi.