Roma-Lido, Picca: “Flop ‘Metromare’, con Gualtieri e Zingaretti ancora disagi infiniti per i romani”

“Il sindaco di Roma aveva annunciato la nascita di ‘MetroMare’ come la linea ferroviaria del secolo che avrebbe risolto i problemi ai romani e ai pendolari che quotidianamente percorrono Roma-Ostia e viceversa.

Un progetto presentato in pompa magna anche dal presidente della Regione Lazio.

Ebbene, con la ‘MetroMare’ in pista i guai sono raddoppiati: treni in forte ritardo e soppressi, navette bloccate nel traffico con gravi disagi per gli utenti, il tutto in concomitanza con la riapertura delle scuole.

Un grande flop, da Atac a Cotral, da Gualtieri e Zingaretti. E per i cittadini ancora i soliti, infiniti, disagi.

La sinistra al governo del Campidoglio e della Regione, anziché potenziare una linea strategica per la Capitale l’ha trasformata in un’odissea quotidiana”.

È quanto dichiara in una nota Monica Picca, della Lega.

Max