Roma-lido, protesta pendolari a Vitinia per treno guasto: persone sui binari

Nuovi problemi questa mattina per i pendolari di Roma. Al momento sulla Roma-Lido la circolazione è interrotta sull’intera linea. Il motivo comunica InfoAtac “persone estranee al servizio sui binari a Vitinia”.

Secondo quanto riferito alcuni utenti si sono rifiutati di scendere dal treno guasto fermo in stazione e hanno invaso i binari in segno di protesta. Poco prima infatti era stato dato l’annuncio che la circolazione era rallentata per guasto tecnico ad un treno alla stazione di Vitinia. Sul posto è intervenuta la Polizia.

Anche sulla metro A oggi si sono registrati per un’ora e mezza – dalle 6 alle 7.30 circa – rallentamenti sulla linea per un guasto tecnico impianti di circolazione alla stazione Anagnina.

Aggiornamento ore 8.45

InfoAtac informa che “sulla ferrovia regionale Roma-Lido – dopo intervento forze dell’ordine – la circolazione riprende su intera linea con forti ritardi“

Aggiornamento ore 9.20