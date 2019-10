Roma, litiga in strada con ciclista: automobilista aggredito con spray al peperoncino

Aggredito con lo spray al peperoncino durante una lite per motivi di viabilità. E’ successo ieri sera alle 21.30 circa in via Francesco Negri, a Roma zona Ostiense. Secondo quanto ricostruito un automobilista e un ciclista hanno avuto una discussione per motivi di viabilità quando improvvisamente il ciclista ha spruzzato il peperoncino contro l’automobilista ed è scappato. La vittima è stata portata all’ospedale Umberto I in codice giallo. Sul posto è intervenuta la Polizia.