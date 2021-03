Roma, lotta ai vandali nelle stazioni ferroviarie

Lotta ai vandali che agiscono presso le stazioni ferroviarie. A Valle Aurelia gli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma San Pietro hanno denunciato in stato di libertà 3 minori accusati di aver danneggiato alcuni finestrini di un convoglio e una porta in cristallo dello scalo ferroviario, nello scorso mese di gennaio. I tre minori sono stati rintracciati dai poliziotti dopo una breve indagine e dopo aver visionato il sistema di video sorveglianza presente nello scalo ferroviario e a bordo treno.

Invece a Rocca di Papa un atto vandalico con principio di incendio da parte di un gruppo di ragazzini, segnalato dai residenti di via Ariccia ai carabinieri. Il gruppetto di vandali è entrato più volte in una struttura religiosa in stato di abbandono da molto tempo. L’ultimo episodio domenica pomeriggio, quando sono stati messi in fuga da un residente della palazzina vicina, dopo che avevano dato fuoco ad alcuni rifiuti e cartaccia al primo piano dello stabile. Al terreno si accede da vari ingressi nella boscaglia di via Ariccia e da via Roma.