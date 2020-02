Roma, Lucha y Siesta: Comune tenta distacco utenze con donne e bambini ancora in casa

“Ancora violenza: mentre le donne e i bambini sono ancora in casa, sono iniziate le procedure per il distacco delle utenze. Chi può venga a resistere”. Questo l’appello della casa delle donne Lucha y Siesta “a tutta la città”.

Questa mattina alle 8.30 come previsto sono arrivati i tecnici di Acea inviati dal Comune di Roma per avviare il distacco delle utenze della casa Lucha y Siesta di Cinecittà a Roma che si occupa da 12 anni di donne vittime di violenza. Un tentativo bloccato dalla presenza delle attiviste della Casa davanti ai cancelli.

“Da parte del Comune c’è una miopia che fa spavento, una crudeltà che si sta giocando sul corpo delle donne. La giunta di Virginia Raggi – dice un’attivista della Casa Lucha y Siesta – sta decretando la morte di una delle più importanti esperienze di Roma, di un progetto così importante. Oggi siamo in presidio permanente e aspettiamo risposte: chiediamo che le utenze non vengano distaccate per mesi e mesi non per qualche giorno. Invitiamo tutti a partecipare all’assemblea pubblica alle 17 e a difendere questo spazio perché Virginia Raggi sta trattando la violenza sulle donne come un mero problema abitativo”.