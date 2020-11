Roma, lunedì nero dei trasporti. Metro C chiusa fino alle 11: “Manca il personale”

Lunedì nero per il trasporto pubblico a Roma. Questa mattina infatti la metro C, la sotterranea di più recente costruzione nella Capitale, è rimasta ferma dall’apertura fino alle 11 per “carenza di personale”. L’azienda Atac ha fatto sapere che “il numero di agenti in stazione non era sufficiente per garantire l’esercizio in sicurezza della linea” e che svolgerà “accertamenti approfonditi per chiarire le ragioni” sulla mancata apertura. La municipalizzata ha attivato dei bus sostitutivi. Ma pochi. Il risultato? Calca e assembramenti e tanti cari saluti al limite massimo del 50% sulle navette. Nel frattempo Atac ha segnalato un rallentamento della circolazione sulla ferrovia Roma-Lido a causa di un “guasto tecnico”. Appare confermato lo sciopero di mercoledì 25 novembre, voluto dal sindacato Usb (Unione sindacale di base) lavoro privato. A rischio il trasporto pubblico dalle 8.30 alle 12.30.

Mario Bonito