Roma, madre e figlia trovate morte in casa a Labico: in corso accertamenti su cause

Roma, madre e figlia trovate morte in casa a Labico: in corso...

Due donne, madre e figlia, sono state trovate morte oggi in un appartamento in via Guglielmo Fioramonti, 25 a Labico, alle porte di Roma. Lo riferiscono i Vigili del fuoco intervenuti alle 12 circa con personale del distaccamento di Palestrina, per “soccorso a persona”. Sono in corso accertamenti sulle cause della morte.

Per i rilevamenti del caso è stato inviato sul posto il CRRC

(mezzo di soccorso di primo intervento per aspetti relativi ai pericoli da sostanze chimiche pericolose o nocive).

Aggiornamento ore 14.20

Una terza persona è stata rinvenuta priva di vita. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, il corpo è presumibilmente del compagno della donna e papà del minore.