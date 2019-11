Roma, manifestazione studentesca oggi tra Piramide e Trastevere: possibili chiusure e deviazioni bus

Doppia manifestazione studentesca oggi, tra le 9 e le 13, a Piramide in piazzale dei Partigiani e a Trastevere in largo Bernardino da Feltre davanti al ministero dell’Istruzione. Previsti divieti di sosta a piazzale Ostiense, largo Bernardino da Feltre e viale Trastevere nel tratto tra largo Giorgio Roberti e via Induno. E’ possibile che il doppio sit-in si trasformi in corteo, da Piramide verso Trastevere, passando per via Marmorata e ponte Sublicio. In caso di chiusure al traffico saranno deviate, o limitate, 19 linee di trasporto pubblico.

Tagli all’istruzione e mancanza di servizi, tra i motivi della protesta organizzata dagli studenti oggi nelle piazze di tutta Italia. “Basta tagli e austerità su istruzione – spiega l’Unione degli Studenti – spendiamo il 3,5% del Pil contro una media europea del 6%. Il Governo deve investire su scuola e ricerca e non su grandi opere inutili e devastazione dei territori per non dover più rischiare di morire in edifici scolastici pericolanti e in territori intossicati dall’inquinamento”. Gli studenti chiedono anche che il trasporto pubblico sia gratuito, di qualità ed ecosostenibile.