Roma Marconi- Incredibile: “Il nuovissimo mercato Macaluso allagato, danni ingenti”, denuncia Santori

“Rimaniamo basiti nel constatare che nei nuovi box del mercato Macaluso, in procinto di essere inaugurato, ci sia acqua piovana stagnante da giorni sui tetti e addirittura stia colando all’interno dei nuovi banchi.

Dopo la vicenda delle serrande difettose, un nuovo capitolo di questa vicenda poco chiara, visto che i box dovrebbero avere le giuste pendenze ed un sistema di scolo delle acque piovane nuovo di zecca. Non comprendiamo come sia possibile che si verifichino episodi come questi qui, l’amministrazione a guida PD dovrebbe spingere affinché i lavori vengano svolti correttamente e non per aprire il prima possibile in vista delle elezioni regionali.

Gli operatori del mercato Macaluso, da sempre eccellenza del Municipio XI, hanno diritto ad un mercato nuovo e funzionante, non possono farsi carico di incombenze che la ditta operatrice dell’appalto avrebbe dovuto garantire entro i tempi stabiliti.

Invieremo una richiesta agli organi preposti al fine di poter verificare il corretto funzionamento delle canaline di scolo dell’acqua piovana e le pendenze dei box del mercato.”

Così in una nota Fabrizio Santori, capogruppo Lega Roma Capitale e Daniele Catalano, capogruppo Lega Municipio XI.

Max