Roma, martedì di proteste: dove, strade chiuse, deviazioni, traffico

Martedì di proteste a Roma con 4 cortei in città: bus deviati e chiusure, per un giorno davvero di passione. L’appuntamento inziale, dalle 10 alle 14, in piazza Bocca della Verità con un sit-in, indetto da tredici rappresentanze sindacali del settore delle auto a noleggio con conducente.

Ma, tra le proteste, a Roma ci saranno ben 4 cortei e in città, specie al centro, diverse le chiusure al traffico e linee bus deviate. In piazza Bocca della Verità, dalle 10 alle 14, ci sarà un sit-in indetto da tredici rappresentanze sindacali del settore ncc.

Possibile di rimozione dei veicoli e divieto di sosta in piazza Bocca della Verità e in via dei Cerchi, tra via di San Teodoro e Bocca della Verità. I manifestanti chiedono “una proroga della moratoria sulla sospensione di leasing, mutui e finanziamenti almeno sino a giugno e ulteriori contributi a fondo perduto a noleggiatori e bus turistici”.

Aggiornamento ore 9,10

Poi, dalle 11 alle 14 a piazza della Repubblica, ecco la manifestazione di protesta del mondo imprenditoriale: ripercussioni per la viabilità. Possibili le limitazioni o lo stop per 18 linee di bus: H, 40, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85 , 100, 160, 492, 170, 590, 910.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 20 circa 250 lavoratori della Whirlpool manifesteranno in via Molise nei pressi del Mise. Possibili rallentamenti per la viabilità e chiusure tra via di San Basilio e la stessa via Molise.

aggiornamento ore 12.19

Non è finita: nel pomeriggio del 9 febbraio dalle 17 alle 19, è prevista la cerimonia commemorativa a piazza Gondar, per il trentanovesimo anniversario della morte di Paolo Di Nella, un diciannovenne militante del Fronte della Gioventù deceduto dopo sette giorni di coma. La protesta causerà possibili momentanei rallentamenti nell’area di viale Libia. Durante l’evento sono possibili deviazioni per le linee 38, 63, 80, 83, 88 e nMB1.

aggiornamento ora 15.49