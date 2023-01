Roma, massacrata dall’ex durante una lite

Massacrata dall’ex durante una lite, donna fugge in strada. Una giovane è stata trovata ferita e in stato di choc, portata con urgenza in ospedale in gravi condizioni. A picchiarla brutalmente, sarebbe stato l’ex compagno. Avvistata intorno all’una di martedì in via dell’Arco di Travertino, nei pressi della stazione della linea A, sanguinante e terrorizzata, ha attirato l’attenzione dei passanti. Sul posto i mezzi del 118 e le volanti della polizia: portata d’urgenza all’ospedale San Giovanni, i poliziotti hanno diramato le ricerche dell’aggressore anche sulla base del racconto della vittima e delle testimonianza dei passanti. Acquisiti anche i filmati delle videocamere di sorveglianza. Le condizioni della vittima, intanto, sarebbero stabili, ma le ferite testimoniano un pestaggio brutale. L’uomo rischia un’accusa di tentato omicidio.