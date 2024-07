Roma, Meleo-Festa (M5S): “No a tensostruttura, protocollato atto in Assemblea Capitolina”

“Grazie all’interpellanza del deputato Silvestri abbiamo saputo oggi dall sottosegretario Prisco che c’è piena contrarietà al posizionamento di una tensostruttura a Termini prevista per tutto il periodo del Giubileo e fino a marzo 2026. Bene, attendiamo fiduciose azioni concrete che diano corpo alla rigenerazione urbana attesa da residenti, commercianti e turisti, e avviata col cantiere di Piazza dei 500 progettato durante la sindacatura Raggi. Abbiamo protocollato un atto in Assemblea Capitolina per esprimere anche lì, dopo averlo fatto in primo Municipio, la contrarietà alla tensostruttura a Termini. Questa soluzione temporanea, sulla quale anche il Prefetto Giannini ha espresso criticità, non può essere la risposta di Roma al problema della sicurezza in zona Esquilino e Castro Pretorio“.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo capitolino M5S, e Federica Festa, capogruppo M5S in Municipio I.

