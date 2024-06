Roma, Meleo (M5S): “Da due settimane interruzioni del servizio idrico, presentata interrogazione”

“Da circa due settimane i cittadini di San Giovanni, Giardinetti, Torre Angela, Tor Bella Monaca e Torrenova subiscono continue interruzioni del servizio idrico. Questi disservizi avverrebbero senza preavviso e anche più volte al giorno, spesso iniziando con riduzioni della pressione dalle ore 18 fino alla mancanza totale dell’acqua a partire dalle ore 20. Ho subito presentato un’interrogazione a risposta scritta per capire se i residenti siano stati adeguatamente informati da Acea e se il piano dei lavori sulla rete idrica sia stato correttamente pubblicato. È essenziale che ai cittadini sia restituito al più presto il pieno utilizzo di un bene primario come l’acqua”.Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5s in Assemblea Capitolina.

