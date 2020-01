Roma, mezzo Ama in fiamme su via Cassia: nessun ferito

Un mezzo dell’Ama ha preso fuoco questa mattina, alle 11.20 circa, in via Cassia all’altezza di via Vilfredo Pareto a Roma. Secondo quanto riferito, il personale a bordo del mezzo ha fermato il veicolo ed è sceso dopo aver sentito odore di bruciato. Il veicolo, un piccolo camion, ha poi preso fuoco. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto Polizia, Vigili del Fuoco e Polizia Locale di Roma Capitale. Il tratto di strada al momento è chiuso in entrambe le direzioni. Dal luogo dell’incendio si è levata un’alta nube di fumo.